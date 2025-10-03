Utforska NerveNetwork(NVT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NVT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska NerveNetwork(NVT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NVT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om NVT NVT prisinformation NVT officiell webbplats NVT tokenomics NVT Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / NerveNetwork (NVT) / Tokenomik / NerveNetwork (NVT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om NerveNetwork(NVT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD nervenetwork tokenomics Information om nervenetwork NerveNetwork (NVT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för NerveNetwork(NVT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 407.45K $ 407.45K $ 407.45K Totalt utbud: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Cirkulerande utbud $ 421.70M $ 421.70M $ 421.70M FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Högsta någonsin: $ 0.365258 $ 0.365258 $ 0.365258 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00096621 $ 0.00096621 $ 0.00096621 Läs mer om priset på NerveNetwork(NVT) Köp NVT nu! NerveNetwork (NVT) Information Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service. Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service. Officiell webbplats: https://nerve.network/ NerveNetwork (NVT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i NerveNetwork (NVT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NVT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NVT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NVT:s tokenomics, utforska NVT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NVT Vill du veta vart NVT kan vara på väg? På NVT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se NVT-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn