Moove Protocol (MOOVE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Moove Protocol(MOOVE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 01:32:47 (UTC+8)
USD

Moove Protocol (MOOVE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Moove Protocol(MOOVE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 23,28K
$ 23,28K
Totalt utbud:
$ 23,00M
$ 23,00M
Cirkulerande utbud
$ 22,89M
$ 22,89M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 23,39K
$ 23,39K
Högsta någonsin:
$ 0,230077
$ 0,230077
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0,0010169
$ 0,0010169

Moove Protocol (MOOVE) Information

Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products.

Officiell webbplats:
https://mooveprotocol.ai

Moove Protocol (MOOVE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Moove Protocol (MOOVE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MOOVE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MOOVE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MOOVE:s tokenomics, utforska MOOVE-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för MOOVE

Vill du veta vart MOOVE kan vara på väg? På MOOVE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

