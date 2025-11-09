Mintra Pris idag

Livepriset för Mintra (MINT) idag är $ 0.00008023, med en förändring på 11.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MINT till USD är$ 0.00008023 per MINT.

Mintra rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 190,793, med ett cirkulerande utbud på 2.38B MINT. Under de senaste 24 timmarna handlades MINT mellan $ 0.0000784 (lägsta) och $ 0.00009068 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00898646, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00006865.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MINT med -0.84% under den senaste timmen och +5.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mintra (MINT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 190.79K$ 190.79K $ 190.79K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 190.79K$ 190.79K $ 190.79K Cirkulationsutbud 2.38B 2.38B 2.38B Totalt utbud 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391

