MindAI (MDAI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om MindAI(MDAI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
MindAI (MDAI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MindAI(MDAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 40.40K
Totalt utbud:
$ 1.00M
Cirkulerande utbud
$ 922.48K
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 43.79K
Högsta någonsin:
$ 32.06
Lägsta någonsin:
$ 0.03987782
Aktuellt pris:
$ 0.04379037
MindAI (MDAI) Information

Dive into the MindAI era, a groundbreaking platform that redefines the matter of AI.

MindAI isn't just another AI interface, it's an intelligent, interactive ecosystem directly available via Telegram.

70+ personalized AI interactions. ChatGPT 3.5, 4, 4 Turbo. 100% Revenue Share. Reach up to 200% Staking APY.

The aim is to create a product that stands apart by providing personalized, AI-driven insights and learning experiences. Whether it's navigating the complexities of the cryptocurrency market or exploring new areas like music and art, MindAI is designed to be your companion in learning and growth.

Officiell webbplats:
https://mindaiproject.com
Whitepaper:
https://docs.mindaiproject.com

MindAI (MDAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i MindAI (MDAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MDAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MDAI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MDAI:s tokenomics, utforska MDAI-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för MDAI

Vill du veta vart MDAI kan vara på väg? På MDAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

