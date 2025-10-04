Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomics
mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet MRE7YIELD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många MRE7YIELD-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
