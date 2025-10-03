Utforska Metacade(MCADE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MCADE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Metacade(MCADE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MCADE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om MCADE MCADE prisinformation MCADE whitepaper MCADE officiell webbplats MCADE tokenomics MCADE Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Metacade (MCADE) / Tokenomik / Metacade (MCADE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Metacade(MCADE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD metacade tokenomics Information om metacade Metacade (MCADE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Metacade(MCADE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 18.76M $ 18.76M $ 18.76M Totalt utbud: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerande utbud $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B FDV (värdering efter full utspädning): $ 21.69M $ 21.69M $ 21.69M Högsta någonsin: $ 0.04720046 $ 0.04720046 $ 0.04720046 Lägsta någonsin: $ 0.00456835 $ 0.00456835 $ 0.00456835 Aktuellt pris: $ 0.01083112 $ 0.01083112 $ 0.01083112 Läs mer om priset på Metacade(MCADE) Köp MCADE nu! Metacade (MCADE) Information The Metacade is the ultimate Web3 community hub where gamers and blockchain fanatics can communicate and collaborate. Our vision is to create a fun and dynamic virtual hangout for like-minded people to enjoy all things GameFi and experience everything that Web3 culture has to offer... In the Metacade platform, you will be able to meet fellow gamers, developers and entrepreneurs who want to share their interests, ideas, skills, and talents with one common goal. Officiell webbplats: https://metacade.co Whitepaper: https://metacade.gitbook.io/metacade-whitepaper Metacade (MCADE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Metacade (MCADE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MCADE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MCADE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MCADE:s tokenomics, utforska MCADE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MCADE Vill du veta vart MCADE kan vara på väg? På MCADE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MCADE-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 