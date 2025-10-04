Merge (MERGE) Tokenomics
Merge (MERGE) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Merge(MERGE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Merge (MERGE) Information
Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies.
One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides.
On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services.
Merge (MERGE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Merge (MERGE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet MERGE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många MERGE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår MERGE:s tokenomics, utforska MERGE-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för MERGE
Vill du veta vart MERGE kan vara på väg? På MERGE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn