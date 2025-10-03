Utforska Merge Token(MERGE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MERGE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Merge Token(MERGE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MERGE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Merge Token (MERGE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Merge Token(MERGE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 27.38K
Totalt utbud: $ 1.94B
Cirkulerande utbud $ 1.14B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 46.86K
Högsta någonsin: $ 0.00124051
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Merge Token (MERGE) Information

Merge Pals is backed by a team with an impressive track record in both mobile gaming and crypto. Our seasoned experts have successfully launched and scaled high-impact projects, and now they're channeling that expertise into a game that has already captured the attention of a global audience—boasting over 2 million verified users and a loyal base of paying players. The token's smart, deflationary design and deep utility aren't just buzzwords; they're engineered to drive real, sustainable value for both players and investors. Driven by strong partnerships and a constant push for innovation, Merge Pals isn't just another crypto game—it's a project built for the long haul. Our roadmap is filled with exciting updates and improvements, and we're always listening to feedback from our passionate community.

Officiell webbplats: https://mergepals.io

Merge Token (MERGE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Merge Token (MERGE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet MERGE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många MERGE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.