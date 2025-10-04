Utforska Maya(MAYA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MAYA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Maya(MAYA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MAYA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Maya (MAYA) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 54.54K
Totalt utbud: $ 997.87M
Cirkulerande utbud $ 997.87M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 54.54K
Högsta någonsin: $ 0.03580402
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Maya (MAYA) Information

Maya brings holiday cheer to all, looking adorable in her Santa hat. Maya brings holiday cheer to all, looking absolutely adorable in her festive Santa hat. Her cheerful spirit lights up every room, spreading warmth and joy to everyone she meets. With a big smile on her face and twinkling eyes, she's the perfect embodiment of the holiday season. Her joy is contagious, reminding us all of the magic and happiness this time of year brings.

Officiell webbplats: https://mayasol.xyz/

Maya (MAYA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Maya (MAYA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet MAYA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många MAYA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.