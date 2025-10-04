Utforska Maxi(MAXI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MAXI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Maxi(MAXI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MAXI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Maxi (MAXI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Maxi(MAXI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 38.45K Totalt utbud: $ 1.00T Cirkulerande utbud $ 1.00T FDV (värdering efter full utspädning): $ 38.45K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 Maxi (MAXI) Information Maxi is a fun loving purple being, having transitioned from a corporate mascot to living best life as a meme coin in the the Base ecosystem. Part a critique on the often absurd nature of incentive protocols in social media and part community driven meme coin. By utilizing humor and meme culture, Maxi encourages community engagement and facilitates thoughtful discussions about the implications of these incentive structures. This project highlights the potential of decentralized platforms to promote innovation and foster a more inclusive dialogue within the cryptocurrency space. Officiell webbplats: https://www.maxionbase.xyz Maxi (MAXI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Maxi (MAXI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MAXI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MAXI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn