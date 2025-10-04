Maxi (MAXI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Maxi(MAXI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 03:23:47 (UTC+8)
USD

Maxi (MAXI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Maxi(MAXI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 38.45K
$ 38.45K
Totalt utbud:
$ 1.00T
$ 1.00T
Cirkulerande utbud
$ 1.00T
$ 1.00T
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 38.45K
$ 38.45K
Högsta någonsin:
$ 0
$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0

Maxi (MAXI) Information

Maxi is a fun loving purple being, having transitioned from a corporate mascot to living best life as a meme coin in the the Base ecosystem. Part a critique on the often absurd nature of incentive protocols in social media and part community driven meme coin.

By utilizing humor and meme culture, Maxi encourages community engagement and facilitates thoughtful discussions about the implications of these incentive structures. This project highlights the potential of decentralized platforms to promote innovation and foster a more inclusive dialogue within the cryptocurrency space.

Officiell webbplats:
https://www.maxionbase.xyz

Maxi (MAXI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Maxi (MAXI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MAXI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MAXI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MAXI:s tokenomics, utforska MAXI-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för MAXI

Vill du veta vart MAXI kan vara på väg? På MAXI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn