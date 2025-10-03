Utforska LUCA(LUCA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LUCA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska LUCA(LUCA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LUCA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

LUCA (LUCA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för LUCA(LUCA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M Totalt utbud: $ 5.92M $ 5.92M $ 5.92M Cirkulerande utbud $ 5.47M $ 5.47M $ 5.47M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Högsta någonsin: $ 9.47 $ 9.47 $ 9.47 Lägsta någonsin: $ 0.065876 $ 0.065876 $ 0.065876 Aktuellt pris: $ 0.70648 $ 0.70648 $ 0.70648 LUCA (LUCA) Information ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network. ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. Officiell webbplats: https://www.atm.network/ Whitepaper: https://www.atm.network/pdf/ATM%20White%20Paper.pdf LUCA (LUCA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i LUCA (LUCA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LUCA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LUCA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår LUCA:s tokenomics, utforska LUCA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för LUCA Vill du veta vart LUCA kan vara på väg? På LUCA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se LUCA-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.