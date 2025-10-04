Utforska Looking Up(UP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Looking Up(UP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om UP UP prisinformation UP officiell webbplats UP tokenomics UP Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Looking Up (UP) / Tokenomik / Looking Up (UP) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Looking Up(UP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD looking-up tokenomics Information om looking-up Looking Up (UP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Looking Up(UP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 27.76K $ 27.76K $ 27.76K Totalt utbud: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M Cirkulerande utbud $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M FDV (värdering efter full utspädning): $ 27.76K $ 27.76K $ 27.76K Högsta någonsin: $ 0.00088858 $ 0.00088858 $ 0.00088858 Lägsta någonsin: $ 0.00001149 $ 0.00001149 $ 0.00001149 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Looking Up(UP) Köp UP nu! Looking Up (UP) Information "Looking up" is a famous meme depicted by Williem Dafoe, it features a scene where he looks up to the sky with a sort of scared look on his face. The meme hits home with many people as it is a gesture we all can relate to in some way. The team has dedicated their work for the meme towards relevant events with customized memes for individuals to keep the meme spicy and relevant. As an older meme, the team and the coin are here to forever seal its relevance and fame in the blockchain. "Looking up" is a famous meme depicted by Williem Dafoe, it features a scene where he looks up to the sky with a sort of scared look on his face. The meme hits home with many people as it is a gesture we all can relate to in some way. The team has dedicated their work for the meme towards relevant events with customized memes for individuals to keep the meme spicy and relevant. As an older meme, the team and the coin are here to forever seal its relevance and fame in the blockchain. Officiell webbplats: https://lookingupmeme.com/ Looking Up (UP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Looking Up (UP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet UP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många UP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår UP:s tokenomics, utforska UP-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för UP Vill du veta vart UP kan vara på väg? På UP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se UP-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn