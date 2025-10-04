Utforska KOLT($KOLT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $KOLT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska KOLT($KOLT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $KOLT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

$KOLT Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / KOLT ($KOLT) / Tokenomik / KOLT ($KOLT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om KOLT($KOLT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD kolt tokenomics Information om kolt KOLT ($KOLT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för KOLT($KOLT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 34.89K $ 34.89K $ 34.89K Totalt utbud: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerande utbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (värdering efter full utspädning): $ 34.89K $ 34.89K $ 34.89K Högsta någonsin: $ 0.00628205 $ 0.00628205 $ 0.00628205 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på KOLT($KOLT) KOLT ($KOLT) Information What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler. What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems Officiell webbplats: https://kolt.fun Whitepaper: https://kolt.fun KOLT ($KOLT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i KOLT ($KOLT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet $KOLT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många $KOLT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår $KOLT:s tokenomics, utforska $KOLT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för $KOLT Vill du veta vart $KOLT kan vara på väg? På $KOLT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se $KOLT-tokens prisförutsägelse nu! 