Utforska Kasper(KASPER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KASPER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om KASPER KASPER prisinformation KASPER officiell webbplats KASPER tokenomics KASPER Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Kasper (KASPER) / Tokenomik / Kasper (KASPER) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Kasper(KASPER), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD kasper tokenomics Information om kasper Kasper (KASPER) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Kasper(KASPER), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Totalt utbud: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B Cirkulerande utbud $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Högsta någonsin: $ 0.00181614 $ 0.00181614 $ 0.00181614 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Kasper(KASPER) Köp KASPER nu! Kasper (KASPER) Information Kasper (KASPER on KRC20) was fair launched with a total of 1,000,000 mints, representing our entire supply of 28,700,000,000 KASPER tokens. This launch ensured full transparency and equal opportunity for all participants, with no pre-mining or insider allocations. Each mint was open to the public, giving the community full access to the entire supply from the very beginning, aligning with our commitment to fairness and decentralization. This approach guarantees that every token in circulation was minted under the same conditions, making Kasper a truly community-driven project. Officiell webbplats: https://www.kaspercoin.net Kasper (KASPER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Kasper (KASPER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet KASPER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många KASPER-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår KASPER:s tokenomics, utforska KASPER-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för KASPER Vill du veta vart KASPER kan vara på väg? På KASPER sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se KASPER-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn