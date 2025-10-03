Utforska Kappy(KAPPY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KAPPY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Kappy(KAPPY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KAPPY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om KAPPY KAPPY prisinformation KAPPY officiell webbplats KAPPY tokenomics KAPPY Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Kappy (KAPPY) / Tokenomik / Kappy (KAPPY) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Kappy(KAPPY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD kappy tokenomics Information om kappy Kappy (KAPPY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Kappy(KAPPY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 141.04K $ 141.04K $ 141.04K Totalt utbud: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Cirkulerande utbud $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M FDV (värdering efter full utspädning): $ 141.09K $ 141.09K $ 141.09K Högsta någonsin: $ 0.00845136 $ 0.00845136 $ 0.00845136 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00014113 $ 0.00014113 $ 0.00014113 Läs mer om priset på Kappy(KAPPY) Köp KAPPY nu! Kappy (KAPPY) Information At its core, Kappy represents the fusion of anime’s creative spirit with current trending, AI technology. Our mascot, an irreverent capybara with an IDGAF attitude, embodies both the playful nature of both anime and web3 culture. We will also be making use of AI to allow Kappy to come to “life” to interact with crypto community through X while riding on the current trend in solana chain. Stay chill, aim high At its core, Kappy represents the fusion of anime’s creative spirit with current trending, AI technology. Our mascot, an irreverent capybara with an IDGAF attitude, embodies both the playful nature of both anime and web3 culture. We will also be making use of AI to allow Kappy to come to “life” to interact with crypto community through X while riding on the current trend in solana chain. Stay chill, aim high Officiell webbplats: https://kappybruh.com/ Kappy (KAPPY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Kappy (KAPPY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet KAPPY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många KAPPY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår KAPPY:s tokenomics, utforska KAPPY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för KAPPY Vill du veta vart KAPPY kan vara på väg? På KAPPY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se KAPPY-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn