Utforska IMPT(IMPT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om IMPT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska IMPT(IMPT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om IMPT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om IMPT IMPT prisinformation IMPT officiell webbplats IMPT tokenomics IMPT Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / IMPT (IMPT) / Tokenomik / IMPT (IMPT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om IMPT(IMPT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD impt tokenomics Information om impt IMPT (IMPT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för IMPT(IMPT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M Totalt utbud: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Cirkulerande utbud $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (värdering efter full utspädning): $ 7.94M $ 7.94M $ 7.94M Högsta någonsin: $ 0.02042864 $ 0.02042864 $ 0.02042864 Lägsta någonsin: $ 0.00150302 $ 0.00150302 $ 0.00150302 Aktuellt pris: $ 0.00482388 $ 0.00482388 $ 0.00482388 Läs mer om priset på IMPT(IMPT) Köp IMPT nu! IMPT (IMPT) Information IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users’ accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet. IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users’ accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet. Officiell webbplats: https://www.impt.io IMPT (IMPT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i IMPT (IMPT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet IMPT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många IMPT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår IMPT:s tokenomics, utforska IMPT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för IMPT Vill du veta vart IMPT kan vara på väg? På IMPT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se IMPT-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn