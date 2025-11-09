Hyperwave HYPE Pris idag

Livepriset för Hyperwave HYPE (HWHYPE) idag är $ 40.65, med en förändring på 4.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HWHYPE till USD är$ 40.65 per HWHYPE.

Hyperwave HYPE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,472,423, med ett cirkulerande utbud på 183.81K HWHYPE. Under de senaste 24 timmarna handlades HWHYPE mellan $ 40.44 (lägsta) och $ 43.76 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 59.58, medan det lägsta priset någonsin var $ 29.97.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HWHYPE med -0.33% under den senaste timmen och -6.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.47M$ 7.47M $ 7.47M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.47M$ 7.47M $ 7.47M Cirkulationsutbud 183.81K 183.81K 183.81K Totalt utbud 183,814.3450108637 183,814.3450108637 183,814.3450108637

Det aktuella börsvärdet för Hyperwave HYPE är $ 7.47M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HWHYPE är 183.81K, med ett totalt utbud på 183814.3450108637. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.47M.