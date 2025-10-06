Livepriset för Velvet idag är 0.21701 USD.VELVET börsvärdet är 26,768,355.5092937035837 USD. Följ prisuppdateringar för VELVET till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Velvet idag är 0.21701 USD.VELVET börsvärdet är 26,768,355.5092937035837 USD. Följ prisuppdateringar för VELVET till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Velvet (VELVET) idag är $ 0.21701, med en förändring på 4.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VELVET till USD är$ 0.21701 per VELVET.
Velvet rankas för närvarande nr.712 enligt marknadsvärde på $ 26.77M, med ett cirkulerande utbud på 123.35M VELVET. Under de senaste 24 timmarna handlades VELVET mellan $ 0.20695 (lägsta) och $ 0.22403 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.31715699544548037, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.032064654757022706.
I kortsiktigt resultat, rörde sig VELVET med +0.35% under den senaste timmen och -20.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 74.79K.
Velvet (VELVET) Marknadsinformation
No.712
$ 26.77M
$ 74.79K
$ 217.01M
123.35M
1,000,000,000
1,000,000,000
12.33%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Velvet är $ 26.77M, med en 24h-handelsvolym på $ 74.79K. Det cirkulerande utbudet av VELVET är 123.35M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 217.01M.
Velvet Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.20695
lägsta under 24-timmar
$ 0.22403
högsta under 24-timmar
$ 0.20695
$ 0.22403
$ 0.31715699544548037
$ 0.032064654757022706
+0.35%
+4.59%
-20.13%
-20.13%
Velvet (VELVET) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Velvet idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0095236
+4.59%
30 dagar
$ +0.05065
+30.44%
60 dagar
$ +0.13315
+158.77%
90 dagar
$ +0.14182
+188.61%
Velvet Prisförändring idag
Idag registrerade VELVET en förändring med $ +0.0095236 (+4.59%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Velvet 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.05065 (+30.44%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Velvet 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades VELVET med $ +0.13315(+158.77%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Velvet 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.14182 (+188.61%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Velvet (VELVET)?
AI-drivna insikter som analyserar Velvet senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Velvets priser?
Several key factors influence Velvet (VELVET) token prices:
Market Demand & Supply: Trading volume, token circulation, and holder distribution directly impact price movements.
Project Development: Platform updates, new features, partnerships, and roadmap progress affect investor confidence.
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with VELVET price movements.
Utility & Adoption: Real-world use cases, DeFi integrations, and ecosystem growth drive fundamental value.
News & Sentiment: Announcements, social media buzz, and community engagement influence short-term price action.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.
Varför vill folk veta Velvets pris idag?
People want to know Velvet (VELVET) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing profit/loss positions, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps investors evaluate volatility, compare against other cryptocurrencies, and determine optimal buying or selling opportunities in this dynamic digital asset market.
Prisförutsägelse för Velvet
Velvet (VELVET) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VELVET $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Velvet (VELVET) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Velvet potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Velvet kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för VELVET prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Velvet Price Prediction.
Om Velvet
VELVET is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. VELVET uses a unique consensus mechanism and chain design to maintain the integrity of its network and to ensure the validity of transactions. The asset's issuance model is not inflationary, meaning the total supply of VELVET is capped, similar to Bitcoin. Typical uses of VELVET include private transactions, value storage, and participation in the network's governance through a voting system. Its ecosystem is geared towards users who prioritize privacy and security in their digital transactions.
Hur man köper och investerar Velvet
Är du redo att komma igång med Velvet? Att köpa VELVET går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Velvet. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Velvet (VELVET) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 123.35M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Velvet krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Velvet
Genom att äga Velvet kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Velvet (VELVET) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.
Velvet Resurs
För en mer djupgående förståelse av Velvet kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Velvet skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Velvet-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Velvet idag?
Priset för Velvet är idag $ 0.21701. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Velvet fortfarande en bra investering?
Velvet förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i VELVET, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Velvet?
Velvet till ett värde av $ 74.79K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Velvet?
Livepriset för VELVET uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Velvet i den valuta du föredrar, besök VELVET Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Velvet?
Priset på VELVET påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för VELVET på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret VELVET/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Velvets kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Velvet-priset att stiga i år?
Velvet priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Velvet (VELVET) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:20 (UTC+8)
Velvet (VELVET) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
