Livepriset för Velvet idag är 0.21701 USD.VELVET börsvärdet är 26,768,355.5092937035837 USD. Följ prisuppdateringar för VELVET till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Velvet Logotyp

Velvet-kurs(VELVET)

1 VELVET-till-USD pris i realtid:

$0.21701
+4.59%1D
USD
Velvet (VELVET) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:20 (UTC+8)

Velvet Pris idag

Livepriset för Velvet (VELVET) idag är $ 0.21701, med en förändring på 4.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VELVET till USD är$ 0.21701 per VELVET.

Velvet rankas för närvarande nr.712 enligt marknadsvärde på $ 26.77M, med ett cirkulerande utbud på 123.35M VELVET. Under de senaste 24 timmarna handlades VELVET mellan $ 0.20695 (lägsta) och $ 0.22403 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.31715699544548037, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.032064654757022706.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VELVET med +0.35% under den senaste timmen och -20.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 74.79K.

Velvet (VELVET) Marknadsinformation

No.712

$ 26.77M
$ 74.79K
$ 217.01M
123.35M
1,000,000,000
1,000,000,000
12.33%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Velvet är $ 26.77M, med en 24h-handelsvolym på $ 74.79K. Det cirkulerande utbudet av VELVET är 123.35M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 217.01M.

Velvet Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.20695
lägsta under 24-timmar
$ 0.22403
högsta under 24-timmar

$ 0.20695
$ 0.22403
$ 0.31715699544548037
$ 0.032064654757022706
+0.35%

+4.59%

-20.13%

-20.13%

Velvet (VELVET) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Velvet idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0095236+4.59%
30 dagar$ +0.05065+30.44%
60 dagar$ +0.13315+158.77%
90 dagar$ +0.14182+188.61%
Velvet Prisförändring idag

Idag registrerade VELVET en förändring med $ +0.0095236 (+4.59%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Velvet 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.05065 (+30.44%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Velvet 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades VELVET med $ +0.13315(+158.77%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Velvet 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.14182 (+188.61%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Velvet (VELVET)?

Kolla in sidan Velvet Prishistorik nu.

AI-analys för Velvet

AI-drivna insikter som analyserar Velvet senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Velvets priser?

Several key factors influence Velvet (VELVET) token prices:

Market Demand & Supply: Trading volume, token circulation, and holder distribution directly impact price movements.

Project Development: Platform updates, new features, partnerships, and roadmap progress affect investor confidence.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with VELVET price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, DeFi integrations, and ecosystem growth drive fundamental value.

News & Sentiment: Announcements, social media buzz, and community engagement influence short-term price action.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.

Varför vill folk veta Velvets pris idag?

People want to know Velvet (VELVET) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing profit/loss positions, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps investors evaluate volatility, compare against other cryptocurrencies, and determine optimal buying or selling opportunities in this dynamic digital asset market.

Prisförutsägelse för Velvet

Velvet (VELVET) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VELVET $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Velvet (VELVET) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Velvet potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Besök vår Price Prediction-sida för VELVET prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Velvet Price Prediction.

Om Velvet

VELVET is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. VELVET uses a unique consensus mechanism and chain design to maintain the integrity of its network and to ensure the validity of transactions. The asset's issuance model is not inflationary, meaning the total supply of VELVET is capped, similar to Bitcoin. Typical uses of VELVET include private transactions, value storage, and participation in the network's governance through a voting system. Its ecosystem is geared towards users who prioritize privacy and security in their digital transactions.

Hur man köper och investerar Velvet

Vad är Velvet (VELVET)

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet Resurs

För en mer djupgående förståelse av Velvet kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Velvet webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Velvet

Hur mycket kommer 1 Velvet att vara värd år 2030?
Om Velvet skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Velvet-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:20 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

