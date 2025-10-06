Velvet Pris idag

Livepriset för Velvet (VELVET) idag är $ 0.21701, med en förändring på 4.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VELVET till USD är$ 0.21701 per VELVET.

Velvet rankas för närvarande nr.712 enligt marknadsvärde på $ 26.77M, med ett cirkulerande utbud på 123.35M VELVET. Under de senaste 24 timmarna handlades VELVET mellan $ 0.20695 (lägsta) och $ 0.22403 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.31715699544548037, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.032064654757022706.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VELVET med +0.35% under den senaste timmen och -20.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 74.79K.

Velvet (VELVET) Marknadsinformation

Rank No.712 Marknadsvärde $ 26.77M$ 26.77M $ 26.77M Volym (24H) $ 74.79K$ 74.79K $ 74.79K Marknadsvärde efter full utspädning $ 217.01M$ 217.01M $ 217.01M Cirkulationsutbud 123.35M 123.35M 123.35M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 12.33% Offentlig blockkedja BSC

