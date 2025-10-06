Livepriset för OLAXBT idag är 0.12323 USD.AIO börsvärdet är 28,373,707.5 USD. Följ prisuppdateringar för AIO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för OLAXBT idag är 0.12323 USD.AIO börsvärdet är 28,373,707.5 USD. Följ prisuppdateringar för AIO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för OLAXBT (AIO) idag är $ 0.12323, med en förändring på 3.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIO till USD är$ 0.12323 per AIO.
OLAXBT rankas för närvarande nr.662 enligt marknadsvärde på $ 28.37M, med ett cirkulerande utbud på 230.25M AIO. Under de senaste 24 timmarna handlades AIO mellan $ 0.11836 (lägsta) och $ 0.13372 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.20548860379382622, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.04215223361578995.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AIO med -0.04% under den senaste timmen och -24.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 102.33K.
OLAXBT (AIO) Marknadsinformation
No.662
$ 28.37M
$ 102.33K
$ 123.23M
230.25M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.02%
BSC
Det aktuella börsvärdet för OLAXBT är $ 28.37M, med en 24h-handelsvolym på $ 102.33K. Det cirkulerande utbudet av AIO är 230.25M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 123.23M.
OLAXBT Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.11836
lägsta under 24-timmar
$ 0.13372
högsta under 24-timmar
$ 0.11836
$ 0.13372
$ 0.20548860379382622
$ 0.04215223361578995
-0.04%
+3.43%
-24.68%
-24.68%
OLAXBT (AIO) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för OLAXBT idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0040866
+3.43%
30 dagar
$ -0.01203
-8.90%
60 dagar
$ +0.02223
+22.00%
90 dagar
$ +0.06101
+98.05%
OLAXBT Prisförändring idag
Idag registrerade AIO en förändring med $ +0.0040866 (+3.43%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
OLAXBT 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01203 (-8.90%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
OLAXBT 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AIO med $ +0.02223(+22.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
OLAXBT 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.06101 (+98.05%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för OLAXBT (AIO)?
AI-drivna insikter som analyserar OLAXBT senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar OLAXBTs priser?
Several key factors influence OLAXBT(AIO) cryptocurrency prices:
1. Market demand and supply dynamics 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market sentiment 4. Bitcoin price movements (correlation effect) 5. Project development updates and roadmap progress 6. Partnership announcements and adoption news 7. Regulatory changes affecting crypto markets 8. Technical analysis patterns and investor sentiment 9. Exchange listings and delisting events 10. Community engagement and social media buzz
These factors interact to create price volatility typical of altcoins.
Varför vill folk veta OLAXBTs pris idag?
People want to know OLAXBT(AIO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit and loss, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.
Prisförutsägelse för OLAXBT
OLAXBT (AIO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AIO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OLAXBT (AIO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på OLAXBT potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som OLAXBT kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AIO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på OLAXBT Price Prediction.
Om OLAXBT
AIO (AIO) is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and operations on the AIO platform, a decentralized network that aims to provide a secure and efficient environment for various applications, including financial services, supply chain management, and digital identity verification. The AIO token is used as the primary medium of exchange within this ecosystem, enabling users to access and interact with the services offered on the platform. The AIO platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of AIO tokens is predetermined and gradually released into the market, following a deflationary issuance model.
Hur man köper och investerar OLAXBT
Är du redo att komma igång med OLAXBT? Att köpa AIO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper OLAXBT. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din OLAXBT (AIO) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 230.25M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och OLAXBT krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med OLAXBT
Genom att äga OLAXBT kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa OLAXBT (AIO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.
OLAXBT Resurs
För en mer djupgående förståelse av OLAXBT kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om OLAXBT skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OLAXBT-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar OLAXBT idag?
Priset för OLAXBT är idag $ 0.12323. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är OLAXBT fortfarande en bra investering?
OLAXBT förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AIO, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för OLAXBT?
OLAXBT till ett värde av $ 102.33K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på OLAXBT?
Livepriset för AIO uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för OLAXBT i den valuta du föredrar, besök AIO Pris för mer information.
Vad påverkar priset för OLAXBT?
Priset på AIO påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AIO på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AIO/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om OLAXBTs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer OLAXBT-priset att stiga i år?
OLAXBT priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för OLAXBT (AIO) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:33:02 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.