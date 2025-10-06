OLAXBT Pris idag

Livepriset för OLAXBT (AIO) idag är $ 0.12323, med en förändring på 3.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIO till USD är$ 0.12323 per AIO.

OLAXBT rankas för närvarande nr.662 enligt marknadsvärde på $ 28.37M, med ett cirkulerande utbud på 230.25M AIO. Under de senaste 24 timmarna handlades AIO mellan $ 0.11836 (lägsta) och $ 0.13372 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.20548860379382622, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.04215223361578995.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AIO med -0.04% under den senaste timmen och -24.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 102.33K.

OLAXBT (AIO) Marknadsinformation

Rank No.662 Marknadsvärde $ 28.37M$ 28.37M $ 28.37M Volym (24H) $ 102.33K$ 102.33K $ 102.33K Marknadsvärde efter full utspädning $ 123.23M$ 123.23M $ 123.23M Cirkulationsutbud 230.25M 230.25M 230.25M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 23.02% Offentlig blockkedja BSC

