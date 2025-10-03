Gud Tech (GUD) Tokenomics
Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance.
Gud Tech (GUD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Gud Tech (GUD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet GUD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många GUD-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
