Utforska GOON(GOON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GOON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska GOON(GOON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GOON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!