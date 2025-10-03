Utforska GoodBoy(GOODBOY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GOODBOY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska GoodBoy(GOODBOY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GOODBOY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

GoodBoy (GOODBOY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för GoodBoy(GOODBOY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 670.13K Totalt utbud: $ 1000.00M Cirkulerande utbud $ 1000.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 670.13K Högsta någonsin: $ 0.02175124 Lägsta någonsin: $ 0.00028849 Aktuellt pris: $ 0.00067027 GoodBoy (GOODBOY) Information Hi, I'm GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I'm not just a companion; I'm your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here's what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life's too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you're a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana's ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I'm not just about the tech—I've got a personality that makes your journey unforgettable. Officiell webbplats: https://www.goodboy-onsol.com/ GoodBoy (GOODBOY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i GoodBoy (GOODBOY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GOODBOY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GOODBOY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.