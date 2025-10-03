Utforska ghffb47yii2rteeyy10op(GHFFB47YII2RTEEYY10OP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GHFFB47YII2RTEEYY10OP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ghffb47yii2rteeyy10op(GHFFB47YII2RTEEYY10OP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GHFFB47YII2RTEEYY10OP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 168.61K $ 168.61K $ 168.61K Totalt utbud: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerande utbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 168.61K $ 168.61K $ 168.61K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Information The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization. Officiell webbplats: https://warpcast.com/mk/0xb900eb09 Officiell webbplats: https://warpcast.com/mk/0xb900eb09 ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GHFFB47YII2RTEEYY10OP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GHFFB47YII2RTEEYY10OP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 