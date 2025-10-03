Utforska FREGO(FREGO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FREGO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska FREGO(FREGO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FREGO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

FREGO (FREGO) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om FREGO(FREGO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. FREGO (FREGO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för FREGO(FREGO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 213.60K Totalt utbud: $ 903.29M Cirkulerande utbud $ 903.29M FDV (värdering efter full utspädning): $ 213.60K Högsta någonsin: $ 0.02039821 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00023624 FREGO (FREGO) Information FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO's product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego. Officiell webbplats: https://www.frego.ai/ Whitepaper: https://docs.frego.ai/ FREGO (FREGO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i FREGO (FREGO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FREGO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FREGO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår FREGO:s tokenomics, utforska FREGO-tokens pris i realtid! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn