Forj (BONDLY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Forj(BONDLY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 894.10K
Totalt utbud: $ 983.62M
Cirkulerande utbud $ 983.62M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 894.10K
Högsta någonsin: $ 0.875432
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.000909

Forj (BONDLY) Information About Forj

A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network

Officiell webbplats: https://forj.network/

Forj (BONDLY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Forj (BONDLY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet BONDLY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många BONDLY-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.