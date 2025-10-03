Fcode AI (FCOD) Tokenomics
Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time.
Fcode AI (FCOD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Fcode AI (FCOD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet FCOD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många FCOD-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för FCOD
Vill du veta vart FCOD kan vara på väg? På FCOD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
