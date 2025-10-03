Utforska Fade Wallet Token(FWT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FWT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Fade Wallet Token(FWT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FWT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om FWT FWT prisinformation FWT officiell webbplats FWT tokenomics FWT Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Fade Wallet Token (FWT) / Tokenomik / Fade Wallet Token (FWT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Fade Wallet Token(FWT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD fade-wallet-token tokenomics Information om fade-wallet-token Fade Wallet Token (FWT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Fade Wallet Token(FWT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 53.18K $ 53.18K $ 53.18K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 428.88M $ 428.88M $ 428.88M FDV (värdering efter full utspädning): $ 123.99K $ 123.99K $ 123.99K Högsta någonsin: $ 0.02836263 $ 0.02836263 $ 0.02836263 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00012399 $ 0.00012399 $ 0.00012399 Läs mer om priset på Fade Wallet Token(FWT) Köp FWT nu! Fade Wallet Token (FWT) Information FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities. FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities. Officiell webbplats: https://fadewallet.io/ Fade Wallet Token (FWT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Fade Wallet Token (FWT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FWT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FWT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår FWT:s tokenomics, utforska FWT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för FWT Vill du veta vart FWT kan vara på väg? På FWT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se FWT-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn