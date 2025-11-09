Exit Liquidity Pris idag

Livepriset för Exit Liquidity (RETAIL) idag är $ 0.00049336, med en förändring på 4.48% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RETAIL till USD är$ 0.00049336 per RETAIL.

Exit Liquidity rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 491,050, med ett cirkulerande utbud på 999.99M RETAIL. Under de senaste 24 timmarna handlades RETAIL mellan $ 0.00048822 (lägsta) och $ 0.00052671 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00168409, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0004403.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RETAIL med -0.35% under den senaste timmen och -45.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Exit Liquidity (RETAIL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 491.05K$ 491.05K $ 491.05K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 491.05K$ 491.05K $ 491.05K Cirkulationsutbud 999.99M 999.99M 999.99M Totalt utbud 999,992,863.526202 999,992,863.526202 999,992,863.526202

Det aktuella börsvärdet för Exit Liquidity är $ 491.05K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RETAIL är 999.99M, med ett totalt utbud på 999992863.526202. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 491.05K.