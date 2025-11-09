BörsDEX+
Livepriset för Exit Liquidity idag är 0.00049336 USD.RETAIL börsvärdet är 491,050 USD. Följ prisuppdateringar för RETAIL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om RETAIL

RETAIL prisinformation

Vad är RETAIL

RETAIL officiell webbplats

RETAIL tokenomics

RETAIL Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Exit Liquidity Logotyp

Exit Liquidity Pris (RETAIL)

Onoterad

1 RETAIL-till-USD pris i realtid:

$0.00049336
$0.00049336
-4.40%1D
USD
Exit Liquidity (RETAIL) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:52:56 (UTC+8)

Exit Liquidity Pris idag

Livepriset för Exit Liquidity (RETAIL) idag är $ 0.00049336, med en förändring på 4.48% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RETAIL till USD är$ 0.00049336 per RETAIL.

Exit Liquidity rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 491,050, med ett cirkulerande utbud på 999.99M RETAIL. Under de senaste 24 timmarna handlades RETAIL mellan $ 0.00048822 (lägsta) och $ 0.00052671 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00168409, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0004403.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RETAIL med -0.35% under den senaste timmen och -45.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Exit Liquidity (RETAIL) Marknadsinformation

$ 491.05K
$ 491.05K

--
--

$ 491.05K
$ 491.05K

999.99M
999.99M

999,992,863.526202
999,992,863.526202

Det aktuella börsvärdet för Exit Liquidity är $ 491.05K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RETAIL är 999.99M, med ett totalt utbud på 999992863.526202. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 491.05K.

Exit Liquidity Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00048822
$ 0.00048822
lägsta under 24-timmar
$ 0.00052671
$ 0.00052671
högsta under 24-timmar

$ 0.00048822
$ 0.00048822

$ 0.00052671
$ 0.00052671

$ 0.00168409
$ 0.00168409

$ 0.0004403
$ 0.0004403

-0.35%

-4.47%

-45.37%

-45.37%

Exit Liquidity (RETAIL) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Exit Liquidity till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Exit Liquidity till USD $ -0.0001437676.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Exit Liquidity till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Exit Liquidity till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-4.47%
30 dagar$ -0.0001437676-29.14%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Exit Liquidity

Exit Liquidity (RETAIL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RETAIL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Exit Liquidity (RETAIL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Exit Liquidity potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Exit Liquidity kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RETAIL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Exit Liquidity Price Prediction.

Vad är Exit Liquidity (RETAIL)

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

Exit Liquidity (RETAIL) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Exit Liquidity

Hur mycket kommer 1 Exit Liquidity att vara värd år 2030?
Om Exit Liquidity skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Exit Liquidity-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:52:56 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2961

$0.0024640

$0.00004357

$0.04568

$0.000000001986

$0.0811

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.