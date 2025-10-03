Utforska Evan(EVAN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EVAN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Evan(EVAN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EVAN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Evan (EVAN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Evan(EVAN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 334.10K $ 334.10K $ 334.10K Totalt utbud: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Cirkulerande utbud $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (värdering efter full utspädning): $ 334.10K $ 334.10K $ 334.10K Högsta någonsin: $ 0.084693 $ 0.084693 $ 0.084693 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00033416 $ 0.00033416 $ 0.00033416 Evan (EVAN) Information $EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven't seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. ‍ $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust. Officiell webbplats: https://www.evanthehobo.com/ Evan (EVAN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Evan (EVAN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet EVAN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många EVAN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.