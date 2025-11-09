Enlightenment Pris idag

Livepriset för Enlightenment (E) idag är --, med en förändring på 1.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för E till USD är-- per E.

Enlightenment rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 37,688, med ett cirkulerande utbud på 999.99M E. Under de senaste 24 timmarna handlades E mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig E med -0.09% under den senaste timmen och -42.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Enlightenment (E) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 37.69K$ 37.69K $ 37.69K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 37.69K$ 37.69K $ 37.69K Cirkulationsutbud 999.99M 999.99M 999.99M Totalt utbud 999,987,002.875596 999,987,002.875596 999,987,002.875596

Det aktuella börsvärdet för Enlightenment är $ 37.69K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av E är 999.99M, med ett totalt utbud på 999987002.875596. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 37.69K.