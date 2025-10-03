Utforska ELYFI(ELFI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ELFI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ELYFI(ELFI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ELFI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ELYFI (ELFI) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om ELYFI(ELFI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. ELYFI (ELFI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ELYFI(ELFI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 368.78K Totalt utbud: $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 50.91M FDV (värdering efter full utspädning): $ 724.38K Högsta någonsin: $ 0.089174 Lägsta någonsin: $ 0.00581478 Aktuellt pris: $ 0.0072442 ELYFI (ELFI) Information ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA's DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking. Officiell webbplats: https://www.elyfi.world/en ELYFI (ELFI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ELYFI (ELFI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ELFI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ELFI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn