Utforska Element 280(ELMNT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ELMNT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Element 280(ELMNT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ELMNT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!