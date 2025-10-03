Utforska DexGame(DXGM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DXGM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DexGame(DXGM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DXGM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 102.52K $ 102.52K $ 102.52K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 959.44M $ 959.44M $ 959.44M FDV (värdering efter full utspädning): $ 106.85K $ 106.85K $ 106.85K Högsta någonsin: $ 0.04727275 $ 0.04727275 $ 0.04727275 Lägsta någonsin: $ 0.0000353 $ 0.0000353 $ 0.0000353 Aktuellt pris: $ 0.0001069 $ 0.0001069 $ 0.0001069 Läs mer om priset på DexGame(DXGM) Köp DXGM nu! DexGame (DXGM) Information The gaming ecosystem is a dynamic structure consisting of gamers, game developers, game publishers, game distributors, streaming services, software manufacturers, hardware manufacturers, dueling arenas, and esports organizations . Many components of this structure form the parts of the DEXGame ecosystem. DEXGame has set out with the mission and vision of bringing blockchain technology to the gaming ecosystem. DEXGame’s components consist of users, services, products, and technologies and it is a platform that utilizes a sharing economy with the DXGM token. The designed sharing economy has a dynamic structure since all users interact with each other using the products and services provided. DEXGame aims to provide a customized service with DEXGame products to every user profile in the ecosystem, which consists of investors, gamers, teams, game developers, and suppliers Officiell webbplats: https://dexgame.io/ DexGame (DXGM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DexGame (DXGM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DXGM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DXGM-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DXGM:s tokenomics, utforska DXGM-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DXGM Vill du veta vart DXGM kan vara på väg? På DXGM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DXGM-tokens prisförutsägelse nu! 