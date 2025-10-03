Utforska Devs are working(DAW) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DAW-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Devs are working(DAW) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DAW-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om DAW DAW prisinformation DAW officiell webbplats DAW tokenomics DAW Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Devs are working (DAW) / Tokenomik / Devs are working (DAW) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Devs are working(DAW), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD devs-are-working tokenomics Information om devs-are-working Devs are working (DAW) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Devs are working(DAW), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 8.45K $ 8.45K $ 8.45K Totalt utbud: $ 969.28M $ 969.28M $ 969.28M Cirkulerande utbud $ 969.28M $ 969.28M $ 969.28M FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.45K $ 8.45K $ 8.45K Högsta någonsin: $ 0.00110444 $ 0.00110444 $ 0.00110444 Lägsta någonsin: $ 0.00000601 $ 0.00000601 $ 0.00000601 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Devs are working(DAW) Köp DAW nu! Devs are working (DAW) Information DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle. DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle. Officiell webbplats: https://daw.meme/ Devs are working (DAW) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Devs are working (DAW) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DAW-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DAW-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DAW:s tokenomics, utforska DAW-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DAW Vill du veta vart DAW kan vara på väg? På DAW sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DAW-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn