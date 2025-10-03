Utforska Dero(DERO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DERO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Dero(DERO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DERO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om DERO DERO prisinformation DERO whitepaper DERO officiell webbplats DERO tokenomics DERO Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Dero (DERO) / Tokenomik / Dero (DERO) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Dero(DERO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD dero tokenomics Information om dero Dero (DERO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Dero(DERO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 5.77M $ 5.77M $ 5.77M Totalt utbud: $ 18.40M $ 18.40M $ 18.40M Cirkulerande utbud $ 12.68M $ 12.68M $ 12.68M FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.37M $ 8.37M $ 8.37M Högsta någonsin: $ 27.29 $ 27.29 $ 27.29 Lägsta någonsin: $ 0.24505 $ 0.24505 $ 0.24505 Aktuellt pris: $ 0.45479 $ 0.45479 $ 0.45479 Läs mer om priset på Dero(DERO) Köp DERO nu! Dero (DERO) Information DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: - Homomorphic encryption account model - Human-readable addresses (usernames) - Efficient and decentralized proof-of-work mining - Instant coin and token balance syncing - Native token transfers via wallet - Support for both public and private token smart contracts - Web socket support for connectivity with decentralized applications - Transfer settlement in ~18 seconds (1 block) - Blockchain pruning (light nodes) - Fixed supply with halving DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: Homomorphic encryption account model

Human-readable addresses (usernames)

Efficient and decentralized proof-of-work mining

Instant coin and token balance syncing

Native token transfers via wallet

Support for both public and private token smart contracts

Web socket support for connectivity with decentralized applications

Transfer settlement in ~18 seconds (1 block)

Blockchain pruning (light nodes)

Fixed supply with halving Officiell webbplats: https://dero.io/ Whitepaper: https://github.com/deroproject/documentation/blob/master/WhitePaper.md Dero (DERO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Dero (DERO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DERO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DERO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DERO:s tokenomics, utforska DERO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DERO Vill du veta vart DERO kan vara på väg? På DERO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DERO-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn