Degenerator Project (GNRT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Degenerator Project(GNRT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 45.85K
Totalt utbud: $ 999.91M
Cirkulerande utbud $ 999.91M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 45.85K
Högsta någonsin: $ 0.01876112
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Degenerator Project (GNRT) Information

$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)

Officiell webbplats: https://gnrt.fun/

Degenerator Project (GNRT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Degenerator Project (GNRT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet GNRT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många GNRT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.