Marlknadsvärde: $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Totalt utbud: $ 817.30M $ 817.30M $ 817.30M Cirkulerande utbud $ 479.49M $ 479.49M $ 479.49M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.84M $ 4.84M $ 4.84M Högsta någonsin: $ 0.00758727 $ 0.00758727 $ 0.00758727 Lägsta någonsin: $ 0.00549307 $ 0.00549307 $ 0.00549307 Aktuellt pris: $ 0.00592736 $ 0.00592736 $ 0.00592736 Läs mer om priset på Dayhub(DAY) Köp DAY nu! Dayhub (DAY) Information Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs. Officiell webbplats: https://dayhub.io/ Whitepaper: https://docs.dayhub.io/ Dayhub (DAY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Dayhub (DAY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DAY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DAY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DAY:s tokenomics, utforska DAY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DAY Vill du veta vart DAY kan vara på väg? På DAY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DAY-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn