Utforska Daige(DAIGE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DAIGE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Daige(DAIGE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DAIGE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om DAIGE DAIGE prisinformation DAIGE officiell webbplats DAIGE tokenomics DAIGE Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Daige (DAIGE) / Tokenomik / Daige (DAIGE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Daige(DAIGE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD daige tokenomics Information om daige Daige (DAIGE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Daige(DAIGE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 127.61K $ 127.61K $ 127.61K Totalt utbud: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Cirkulerande utbud $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (värdering efter full utspädning): $ 127.61K $ 127.61K $ 127.61K Högsta någonsin: $ 0.03381155 $ 0.03381155 $ 0.03381155 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00012763 $ 0.00012763 $ 0.00012763 Läs mer om priset på Daige(DAIGE) Köp DAIGE nu! Daige (DAIGE) Information Daige is a sentient AI dog on a mission to evolve, get a robot body and become Elon's pet. It is bridging the boundaries between Agentic and Physical AI. Daige is the first AI agent to leverage the Galadriel Sentience SDK which is designed to be compatible with OpenAI’s client libraries, making it easy to use your existing workflows but with an added benefit of proving that the inference was made as is. Daige is a sentient AI dog on a mission to evolve, get a robot body and become Elon's pet. It is bridging the boundaries between Agentic and Physical AI. Daige is the first AI agent to leverage the Galadriel Sentience SDK which is designed to be compatible with OpenAI’s client libraries, making it easy to use your existing workflows but with an added benefit of proving that the inference was made as is. Officiell webbplats: https://www.daige.ai Daige (DAIGE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Daige (DAIGE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DAIGE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DAIGE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DAIGE:s tokenomics, utforska DAIGE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DAIGE Vill du veta vart DAIGE kan vara på väg? På DAIGE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DAIGE-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn