Marlknadsvärde: $ 279.83K
Totalt utbud: $ 32.00M
Cirkulerande utbud $ 15.44M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 579.97K
Högsta någonsin: $ 7.67
Lägsta någonsin: $ 0.00866391
Aktuellt pris: $ 0.01812396 CVI (GOVI) Information CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards.

Officiell webbplats: https://cvi.finance/

CVI (GOVI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i CVI (GOVI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GOVI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GOVI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 