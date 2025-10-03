Utforska Ctrl(CTRL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CTRL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Ctrl(CTRL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CTRL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Ctrl (CTRL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ctrl(CTRL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Totalt utbud: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Cirkulerande utbud $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Högsta någonsin: $ 0.097066 $ 0.097066 $ 0.097066 Lägsta någonsin: $ 0.004785 $ 0.004785 $ 0.004785 Aktuellt pris: $ 0.02233162 $ 0.02233162 $ 0.02233162 Ctrl (CTRL) Information Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging. Officiell webbplats: https://ctrl.xyz Ctrl (CTRL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Ctrl (CTRL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CTRL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CTRL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.