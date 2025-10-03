Utforska Cronos ID(CROID) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CROID-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Cronos ID(CROID) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CROID-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Cronos ID (CROID) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cronos ID(CROID), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 4.12M
Totalt utbud: $ 999.46M
Cirkulerande utbud $ 160.75M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 25.60M
Högsta någonsin: $ 0.459239
Lägsta någonsin: $ 0.02301555
Aktuellt pris: $ 0.02547217

Cronos ID (CROID) Information

Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers. To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols:

* Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease
* The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors.
* Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment.

Tokenomics & Utility

$CROID is Cronos ID's native and governance token to be utilised in Cronos ID's broader ecosystem.

1. Domain Subscription Module
Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations

2. Rewards Pool
Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards.

Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap

Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/

The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors.

Officiell webbplats: https://cronosid.xyz/

Cronos ID (CROID) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Cronos ID (CROID) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CROID-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CROID-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.