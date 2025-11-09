Coin Pris idag

Livepriset för Coin (COINS) idag är $ 0.00022248, med en förändring på 1.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COINS till USD är$ 0.00022248 per COINS.

Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 222,477, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M COINS. Under de senaste 24 timmarna handlades COINS mellan $ 0.00022043 (lägsta) och $ 0.00023106 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00260472, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00008402.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COINS med -0.94% under den senaste timmen och -59.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Coin (COINS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 222.48K$ 222.48K $ 222.48K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 222.48K$ 222.48K $ 222.48K Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,999,380.700169 999,999,380.700169 999,999,380.700169

