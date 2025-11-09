Livepriset för Coin idag är 0.00022248 USD.COINS börsvärdet är 222,477 USD. Följ prisuppdateringar för COINS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Coin idag är 0.00022248 USD.COINS börsvärdet är 222,477 USD. Följ prisuppdateringar för COINS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Coin (COINS) idag är $ 0.00022248, med en förändring på 1.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COINS till USD är$ 0.00022248 per COINS.
Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 222,477, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M COINS. Under de senaste 24 timmarna handlades COINS mellan $ 0.00022043 (lägsta) och $ 0.00023106 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00260472, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00008402.
I kortsiktigt resultat, rörde sig COINS med -0.94% under den senaste timmen och -59.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Coin (COINS) Marknadsinformation
$ 222.48K
$ 222.48K$ 222.48K
--
----
$ 222.48K
$ 222.48K$ 222.48K
1000.00M
1000.00M 1000.00M
999,999,380.700169
999,999,380.700169 999,999,380.700169
Det aktuella börsvärdet för Coin är $ 222.48K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av COINS är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999999380.700169. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 222.48K.
Coin Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00022043
$ 0.00022043$ 0.00022043
lägsta under 24-timmar
$ 0.00023106
$ 0.00023106$ 0.00023106
högsta under 24-timmar
$ 0.00022043
$ 0.00022043$ 0.00022043
$ 0.00023106
$ 0.00023106$ 0.00023106
$ 0.00260472
$ 0.00260472$ 0.00260472
$ 0.00008402
$ 0.00008402$ 0.00008402
-0.94%
-1.35%
-59.50%
-59.50%
Coin (COINS) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Coin till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Coin till USD $ -0.0001652249. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Coin till USD $ -0.0001765374. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Coin till USD $ +0.0000629715568293262.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-1.35%
30 dagar
$ -0.0001652249
-74.26%
60 dagar
$ -0.0001765374
-79.34%
90 dagar
$ +0.0000629715568293262
+39.48%
Prisförutsägelse för Coin
Coin (COINS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för COINS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Coin (COINS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Coin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för COINS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Coin Price Prediction.
Vad är Coin (COINS)
Reserve Coin (COINS) is digital money designed for everyday life. With the Reserve Bank app, you can add a Reserve Bank Card to Apple Pay, Samsung Pay, or Google Pay and pay with your phone anywhere regular cards are accepted. Instead of being just something people trade online, COINS is built to be useful in the real world—easy to spend, simple to understand, and ready to use for shopping, sending money, or everyday payments.
Reserve Coin (COINS) is digital money designed for everyday life. With the Reserve Bank app, you can add a Reserve Bank Card to Apple Pay, Samsung Pay, or Google Pay and pay with your phone anywhere regular cards are accepted. Instead of being just something people trade online, COINS is built to be useful in the real world—easy to spend, simple to understand, and ready to use for shopping, sending money, or everyday payments.
Om Coin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Coin-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Coin idag?
Priset för Coin är idag $ 0.00022248. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Coin fortfarande en bra investering?
Coin förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i COINS, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Coin?
Coin till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Coin?
Livepriset för COINS uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Coin i den valuta du föredrar, besök COINS Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Coin?
Priset på COINS påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,057.07
+0.33%
ETH
3,392.53
+0.47%
SOL
157.49
+0.51%
UCN
1,496.77
-0.01%
ZEC
577.65
+12.68%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för COINS på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret COINS/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Coins kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Coin-priset att stiga i år?
Coin priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Coin (COINS) för en mer djupgående analys.
Coin (COINS) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.