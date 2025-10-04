Utforska Coded(CODED) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CODED-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Coded(CODED) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CODED-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om CODED CODED prisinformation CODED officiell webbplats CODED tokenomics CODED Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Coded (CODED) / Tokenomik / Coded (CODED) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Coded(CODED), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD coded tokenomics Information om coded Coded (CODED) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Coded(CODED), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 32.12K $ 32.12K $ 32.12K Totalt utbud: $ 997.88M $ 997.88M $ 997.88M Cirkulerande utbud $ 997.88M $ 997.88M $ 997.88M FDV (värdering efter full utspädning): $ 32.12K $ 32.12K $ 32.12K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Coded(CODED) Köp CODED nu! Coded (CODED) Information Coded is a memecoin on Solana blockchain. The ticker 'Coded' is one of the most used phrases in the crypto community. The meme is a cat with sunglasses behind a laptop appearing to be coding with green code as background. The ticker is massively memable as everything and every message can be seen as coded. The phrase 'It's coded' is already used massively by the coded community and can be seen everywhere on X. Coded is a memecoin on Solana blockchain. The ticker 'Coded' is one of the most used phrases in the crypto community. The meme is a cat with sunglasses behind a laptop appearing to be coding with green code as background. The ticker is massively memable as everything and every message can be seen as coded. The phrase 'It's coded' is already used massively by the coded community and can be seen everywhere on X. Officiell webbplats: https://www.codedonsol.com/ Coded (CODED) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Coded (CODED) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CODED-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CODED-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CODED:s tokenomics, utforska CODED-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CODED Vill du veta vart CODED kan vara på väg? På CODED sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CODED-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn