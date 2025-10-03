Utforska Clustr(CLUSTR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CLUSTR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Clustr(CLUSTR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CLUSTR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Clustr (CLUSTR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Clustr(CLUSTR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 1.18M
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 516.13M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.29M
Högsta någonsin: $ 0.184538
Lägsta någonsin: $ 0.00192646
Aktuellt pris: $ 0.00228501

Clustr (CLUSTR) Information

Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our "Citizens", while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity.

Officiell webbplats: https://clustr.network/

Clustr (CLUSTR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Clustr (CLUSTR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CLUSTR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CLUSTR-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.