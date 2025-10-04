Utforska Catfish(CATFISH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CATFISH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Catfish(CATFISH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CATFISH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

CATFISH prisinformation CATFISH officiell webbplats CATFISH tokenomics CATFISH Prisförutsägelse Catfish (CATFISH) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Catfish(CATFISH), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Catfish (CATFISH) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Catfish(CATFISH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 49.47K $ 49.47K $ 49.47K Totalt utbud: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerande utbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 49.47K $ 49.47K $ 49.47K Högsta någonsin: $ 0.00208512 $ 0.00208512 $ 0.00208512 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Catfish(CATFISH) Köp CATFISH nu! Catfish (CATFISH) Information Introducing "I'LL BE YOUR LAST CATFISH TONIGHT" ($CATFISH), a unique and refreshing cryptocurrency that defies the norms of meme coins. In a crypto space saturated with misleading projects, $CATFISH embraces the unexpected in a positive way. Unlike the typical catfish that deceives, this coin thrives on transparency and authenticity. It stands out as a beacon of truth, weathering market fluctuations and false promises to emerge as the last one standing. In a world of fake hype and dubious developers, $CATFISH challenges the status quo, proving that sometimes, embracing the unexpected can lead to genuine treasure. The project is committed to enduring the storms of the crypto market and providing a real and lasting value proposition. $CATFISH's tokenomics further emphasize its commitment to transparency and community trust. With a total supply of 1 billion tokens, the project implements a 0% tax on transactions, LP (liquidity pool) is burned, and minting is revoked. The team has taken concrete steps to ensure the longevity and stability of the project, with 20 SOL (Solana) allocated to the LP. The performance metrics displayed on the Telegram channel showcase impressive percentage gains, emphasizing the coin's potential to provide unexpected returns. $CATFISH is more than just a meme coin; it's a symbol of resilience, truth, and the joy of the unexpected in the ever-evolving world of cryptocurrencies. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CATFISH:s tokenomics, utforska CATFISH-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CATFISH Vill du veta vart CATFISH kan vara på väg? På CATFISH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Prisförutsägelse för CATFISH Vill du veta vart CATFISH kan vara på väg? På CATFISH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CATFISH-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.