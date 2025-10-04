Utforska camel(CAMEL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CAMEL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska camel(CAMEL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CAMEL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

camel (CAMEL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för camel(CAMEL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 32.44K $ 32.44K $ 32.44K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 32.44K $ 32.44K $ 32.44K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 camel (CAMEL) Information First camel on bnb chain, Mubarak's camel.Ship of the desert Camel was a project created on four.meme and was a CTO project on bnbchain . Camel is a fully community-driven meme, full of energy, enthusiasm and sunshine, spreading the spirit of Camel and spreading the entrepreneurial spirit of cz. Mubarak's camel is the boat of the desert, the camel will accompany Mubarak to the moon, although the road is far, but the distance will be bright! First camel on bnb chain, Mubarak's camel.Ship of the desert Camel was a project created on four.meme and was a CTO project on bnbchain . Camel is a fully community-driven meme, full of energy, enthusiasm and sunshine, spreading the spirit of Camel and spreading the entrepreneurial spirit of cz. Mubarak's camel is the boat of the desert, the camel will accompany Mubarak to the moon, although the road is far, but the distance will be bright! Officiell webbplats: http://www.cameltoken2049.com camel (CAMEL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i camel (CAMEL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CAMEL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CAMEL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.