camel (CAMEL) Tokenomics
camel (CAMEL) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för camel(CAMEL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
camel (CAMEL) Information
First camel on bnb chain, Mubarak's camel.Ship of the desert Camel was a project created on four.meme and was a CTO project on bnbchain .
Camel is a fully community-driven meme, full of energy, enthusiasm and sunshine, spreading the spirit of Camel and spreading the entrepreneurial spirit of cz. Mubarak's camel is the boat of the desert, the camel will accompany Mubarak to the moon, although the road is far, but the distance will be bright!
camel (CAMEL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i camel (CAMEL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet CAMEL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många CAMEL-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår CAMEL:s tokenomics, utforska CAMEL-tokens pris i realtid!
