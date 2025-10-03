Utforska BuildX(BUILDX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUILDX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BuildX(BUILDX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUILDX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 29.20K $ 29.20K $ 29.20K Totalt utbud: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Cirkulerande utbud $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (värdering efter full utspädning): $ 29.20K $ 29.20K $ 29.20K Högsta någonsin: $ 0.00138316 $ 0.00138316 $ 0.00138316 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på BuildX(BUILDX) Köp BUILDX nu! BuildX (BUILDX) Information BuildX is a next-generation token distribution platform built on the XRPL (XRP Ledger). The platform aims to revolutionize token distribution through advanced analytics, smart classification, and transparent reporting. By offering tools that simplify airdrops, provide real-time monitoring, and integrate AI-driven insights, BuildX supports projects, communities, and the overall ecosystem in fostering engagement, making data-driven decisions, and promoting transparency. The core features of BuildX include precision trading tools, AI-powered analytics, and a professional trading suite that caters to traders of all experience levels. The platform enables efficient and auditable token distribution with customizable systems for both straight and points-based airdrops. BuildX is designed to empower users with actionable insights, from identifying market trends to optimizing trading strategies. In addition to its robust trading and analytics capabilities, BuildX is committed to building a community-centric ecosystem. Through gamified reward mechanisms, fair token distribution, and continuous platform evolution, BuildX fosters loyalty and active participation. Its development roadmap highlights key milestones, including the launch of an airdrop SaaS platform, AI and machine learning integration, staking mechanisms, and advanced community features. BuildX tokens ($BuildX) play a central role in the ecosystem, with allocations dedicated to community growth, marketing, development, and operational sustainability. The project is committed to transparency, innovation, and the betterment of the XRPL ecosystem, aiming to create a more efficient, fair, and engaging trading environment for all participants. BuildX tokens ($BuildX) play a central role in the ecosystem, with allocations dedicated to community growth, marketing, development, and operational sustainability. The project is committed to transparency, innovation, and the betterment of the XRPL ecosystem, aiming to create a more efficient, fair, and engaging trading environment for all participants. The project is committed to transparency, innovation, and the betterment of the XRPL ecosystem, aiming to create a more efficient, fair, and engaging trading environment for all participants. Officiell webbplats: https://buildxrp.com/ BuildX (BUILDX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BuildX (BUILDX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BUILDX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BUILDX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 