BUBBLES (BUBBLES) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BUBBLES(BUBBLES), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 740.04K
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 740.04K
Högsta någonsin: $ 0.02451852
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00074004

BUBBLES (BUBBLES) Information

Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience.

Purpose
The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications.

Function
Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future.

Officiell webbplats: https://bubblesbean.xyz/

BUBBLES (BUBBLES) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BUBBLES (BUBBLES) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet BUBBLES-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många BUBBLES-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.