BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX".
BitMart (BMX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i BitMart (BMX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BMX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BMX-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår BMX:s tokenomics, utforska BMX-tokens pris i realtid!
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
