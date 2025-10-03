Utforska Bitcointry Token(BTTY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BTTY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Bitcointry Token(BTTY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BTTY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Bitcointry Token (BTTY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bitcointry Token(BTTY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 264.45K $ 264.45K $ 264.45K Totalt utbud: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerande utbud $ 492.07M $ 492.07M $ 492.07M FDV (värdering efter full utspädning): $ 268.71K $ 268.71K $ 268.71K Högsta någonsin: $ 0.0025112 $ 0.0025112 $ 0.0025112 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00053841 $ 0.00053841 $ 0.00053841 Bitcointry Token (BTTY) Information This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%. Officiell webbplats: https://bitcointry.com Bitcointry Token (BTTY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Bitcointry Token (BTTY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BTTY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BTTY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.